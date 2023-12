Mais de 160 mil pessoas são doadoras de sangue em Campina Grande

A chefe do núcleo de enfermagem do Hemocentro de Campina Grande, Kalina Dias, falou à reportagem da Rádio Caturité FM, sobre a importância de doar sangue.

Segundo ela, mais de 164 mil pessoas estão cadastradas como doadoras, de forma voluntária, na cidade. As doações mantêm o banco de sangue do município.

– Hoje o Hemocentro tem mais de 164 mil doadores cadastrados. Com a doação de uma bolsa de sangue você pode salvar até quatro pessoas. É um ato altruísta, de solidariedade e de amor – pontuou.

Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos, de 16 a 18 anos precisam do acompanhamento de um responsável e portar carteira de identidade com foto. Precisam estar bem alimentado, evitar bebida alcoólica por pelo menos 12 horas, dormir pelo menos 6 horas e evitar fumar. É feita uma triagem e através dela a equipe verifica quem está apto a doar.

Kalina contou também que homens podem doar sangue até quatro vezes no ano, com intervalo de dois meses, já as mulheres podem doar 3 vezes com intervalo de 3 meses. Pessoas que fizeram tatuagem devem esperar um período de 12 meses para realizar a doação.