Leo Bezerra: “Eu tenho certeza de que o governador vai tomar a melhor decisão para 2026¨”

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra PSB), condenou a antecipação do processo eleições de 2026 quando o de 2024 ainda nem está com as chapas formalizadas.

Segundo ele, o governador João Azevedo (PSB) ainda não falou sobre o processo de 2026, se vai sair ou não antes do término do governo para disputar uma vaga no Senado Federal.

Conforme Bezerra, o próprio governador vem destacando que o foco agora é o trabalho por toda a Paraíba e que essas discussões vão ficar no ano próprio das eleições.

“Não estão adiantando somente as eleições municipais, mas também a estadual, quando o governador e o prefeito ainda têm muita coisa para fazer e têm muitas parcerias”, disse.

Bezerra ressaltou ainda que o processo de 2026 será discutido mais à frente quando o governador tomar a decisão se vai disputar o Senado Federal. Por enquanto o nome dele está cotado, mas não significa dizer se é candidato.

“Eu sou um militante, um soldado do nosso partido e tenho a certeza de que o governador vai tomar a melhor decisão, que seja boa não só para ele, mas para toda a Paraíba. Ganhamos se ele sair para senador como também com a sua permanência no governo”, destacou.

O vice-prefeito ressaltou ainda que apoia a candidatura de Azevedo ao Senado por ser um grande nome e que a Paraíba precisa dele no Senado Federal.

“Eu tenho muito carinho, respeito e admiração pela forma como o governador faz política. Ele sempre discutiu respeitando todos os partidos e eu tenho certeza de que vai ser desta forma que ele vai tomar a decisão se irá ser candidato ou se não irá “, pontuou.