“Eu estava em uma reunião no G20 e todo mundo fica falando: ´O que ela fica fazendo lá com o presidente? Nem foi eleita´. Dane-se, eu vou estar sempre. Ninguém me deu aquele lugar. Eu conquistei”.

Desabafo da primeira dama do Brasil Rosângela (Janja) da Silva.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

