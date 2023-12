Cantor comenta acidente: “Pensei que fosse morrer queimado”

Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, achou que fosse morrer queimado no acidente que sofreu esta semana. “Falei: meu carro vai pegar fogo, vou morrer aqui dentro”, disse o músico em entrevista ao Fantástico, que foi exibida na noite deste domingo.

Zé Neto fraturou três costelas em um acidente de carro, na noite de terça-feira (5). Ele capotou o carro quando voltava de seu rancho em Fronteira, em Minas Gerais.

Ao relembrar o momento, disse: “Graças a Deus, foi só o susto, mesmo. E os aprendizados da vida. Com certeza é mais uma data para se comemorar e mais uma data de nascimento, que vai ficar marcada para o resto da vida.”

Ele foi internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto e foi transferido para um quarto de enfermaria na quinta-feira, após melhora.

O acidente ocorreu na BR-153, conhecida como rodovia Transbrasiliana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois carros, uma caminhonete e um caminhão.

“Do carro, não sobrou nada. Mas estou aqui inteiro, intacto. Um pouquinho machucado. Logo estarei de volta aos palcos para levar música e alegria, que é o que a gente sabe fazer”, falou em prévia exibida do programa da Globo.

Cristiano visitou o amigo no hospital e disse que Zé Neto estava com muita dor e assustado, mas sem ferimentos graves ou sangramentos internos.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete de Zé Neto colidiu com uma carreta, que depois do impacto atravessou as duas faixas da pista, causando a interdição do trânsito. Em seguida, houve a capotagem e a batida nos outros veículos.

*NATHALIA DURVAL/ FOLHAPRESS