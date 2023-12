Veja os destaques do noticiário pelo Brasil; leitura rápida

Reprovação do STF, posse de Milei, Marina Silva na COP28 e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (10).

DATAFOLHA

Reprovação do STF sobe e chega a 38%, e aprovação cai para 27%. Trabalho do Congresso Nacional é considerado ruim ou péssimo por 35%, segundo o Datafolha.

MUNDO

Maduro e presidente da Guiana devem se encontrar na quinta; Lula é convidado. Petista havia alerta aliado na Venezuela para ‘crescente preocupação’ dos países da região sobre a disputa de território.

MUNDO

Chanceler argentina é mais pragmática que Milei e vem da ‘universidade dos liberais’. Egressa do setor privado, economista Mondino forjou persona política na TV e tem filho na liderança da campanha de Milei.

MUNDO

Saiba como será a posse de Javier Milei na Argentina neste domingo. Cerimônia terá juramento ao Congresso, carro conversível, cumprimento de chefes de Estado e ópera.

AMBIENTE

Precisamos tirar o pé do acelerador das energias fósseis, diz Marina Silva na COP28. Ministra propõe nova instância de negociação focada no abandono dos combustíveis fósseis.

MERCADO

Estados abrem mão de R$ 1 a cada R$ 5 de ICMS por causa de benefícios fiscais. Incentivos estão no centro da discussão da Reforma Tributária e de medida de Haddad para arrecadar mais em 2024

MERCADO

Haddad diverge de Gleisi após PT citar ‘austericídio fiscal’ e vê vida difícil com Congresso e BC. Em debate, presidente do PT defendeu rombo de 1%; ministro fala em luta para aprovar medidas e vê semana decisiva.

ESPORTE

Marcelo Teixeira volta a presidir o Santos após 13 anos em meio a maior crise do clube. Administrador de empresas e advogado ocupará o cargo de 2024 a 2026.

LIVROS

Martha Medeiros personifica transformação do artesanato em luxo em biografia. ‘Do Sertão a Hollywood’, de Eliane Trindade, conta como a renda do interior do Brasil virou commodity pelas mãos da designer

ILUSTRADA

Princesa Diana em ‘The Crown’, Elizabeth Debicki se sente presa à personagem. Atriz discute o processo de viver Lady Di na série da Netflix, incluindo como foi fazer uma figura perseguida pela mídia.

CIÊNCIA

Ganhadores do Nobel têm dia de ‘Taylor Swift da física’ no interior de São Paulo.

TELEVISÃO

Após quase ser furtada ao vivo na TV, Ju Massaoka é envolvida em tentativa de golpe virtual. Repórter mostrou no É de Casa a capinha que impediu que celular fosse levado por bandido.

