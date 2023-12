Veja os destaques do noticiário pelo Brasil; leitura rápida

Cresce reprovação ao STF, Bolsonaro e Milei na Argentina, queda de helicóptero da Guiana perto da Venezuela e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (9).

DATAFOLHA

Reprovação do STF cresce e atinge 38%; aprovação recua para 27%. Supremo enfrenta desgaste de imagem em ano de polêmicas e atritos com Congresso e bolsonaristas.

GOVERNO LULA

Lula defende que PT busque evangélicos e critica ‘briguinhas internas’ do partido. Mandatário participa da abertura de conferência eleitoral do partido e fala para plateia de candidatos.

MÔNICA BERGAMO

Bolsonaro se reúne com Milei na Argentina, diz que voltará à Presidência e que Lula será seu ministro do Turismo

Encontro reservado com o futuro presidente argentino contou com a presença de Valdemar Costa Neto e Fabio Wajngarten

FOLHAJUS

Meta diz a Moraes não ter mais vídeo que pode implicar Bolsonaro pelo 8/1. Mídia postada pelo ex-presidente é considerada pela PGR principal prova para denúncia por incitação ao crime.

FOLHAJUS

Juiz questiona Moro sobre contrato com suplente, visto como suspeito por PT e PL. Senador nega irregularidades; escritório de advogado, sem experiência na área eleitoral, foi contratado por R$ 1 milhão pela União Brasil.

PLANETA EM TRANSE

Em carta na COP28, indígenas pedem respeito a povos tradicionais na transição energética. Organizações apontam que 54% dos minerais usados em baterias e painéis solares estão em terras indígenas.

AMÉRICA LATINA

Queda de helicóptero da Guiana perto da Venezuela deixa 5 militares mortos. Duas pessoas sobreviveram ao acidente; até aqui, Georgetown não relacionou o caso a conflito com Caracas.

INSS

Justiça é responsável por 1 em cada 6 benefícios do INSS concedidos em 2023. Grau de judicialização sem precedentes preocupa especialistas e é visto como sintoma de ineficiências.

ARGENTINA

Fernández se despede na Argentina e admite fracasso econômico e de justiça social. Peronista também culpa dívida com FMI adquirida sob gestão Macri, exalta direito ao aborto e lucro da Aerolíneas Argentinas.

VIOLÊNCIA

Vingança motivou assassinato de casal de chefs em Porto Seguro, diz polícia. Principal suspeito é caseiro que trabalhou para David Peregrina Capó e, segundo apuração, tinha envolvimento com tráfico de drogas; ele está foragido.

DEFESA CIVIL

Homem morre soterrado em obra na avenida Santo Amaro, em SP. Funcionário terceirizado da Sabesp caiu em buraco e teve parada cardiorrespiratória.

TELEVISÃO

CNN Brasil fará mudanças no horário da manhã em 2024 para sair do traço de audiência. Canal de notícias está insatisfeito com o seu desempenho matinal atual e planeja trocas, inclusive de apresentadores.

RYAN O’NEAL (1941 – 2023)

Morre Ryan O’Neal, ator de ‘Barry Lyndon’ e ‘Lua de Papel’, aos 82 anos. Artista foi um dos principais rostos da Nova Hollywood e foi alçado à fama pelo papel principal de ‘Love Story’.

ESPORTE

Abel sinaliza que deve permanecer no Palmeiras em reunião com direção do clube. Trabalho do treinador português estaria no radar do futebol árabe.

*folhapress