Saiba o que movimentou o Brasil e o mundo nas últimas horas

Deputados autorizam privatização da Sabesp, Endrick leva Palmeiras ao bicampeonato do Brasileiro, Santos é rebaixado pela primeira vez e outras notícias para começar esta quinta-feira (7).

SANEAMENTO

Deputados dão vitória a Tarcísio de Freitas e autorizam privatização da Sabesp. Votaram a favor do projeto do governo 62 deputados; oposição abandona plenário e aposta em travas nos municípios.

GOVERNO LULA

Fundão eleitoral trava, e Congresso avalia esvaziar ações de Lula para bancar campanhas. Câmara e Senado vivem embate sobre valor do fundão e sobre elevação de gastos para eleição.

EDUCAÇÃO

Lira vai deixar caducar medida provisória de Lula sobre bolsas para o ensino médio. Presidente da Câmara quer que tema seja tratado a partir de projeto de Tabata Amaral; ação desagrada o MEC.

GOVERNO LULA

Lula critica volume de advogados no país e defende cursos ‘primordiais para o desenvolvimento’. País tem o maior número de advogados do mundo, segundo estudo da OAB.

COTIDIANO

‘Só me arrependo de não ter ficado mais rico’, diz ex-miliciano. Solto após cumprir parte da pena de cerca de dez anos, ex-integrante relata como Liga da Justiça dominou parte do Rio de Janeiro com violência e corrupção.

ESTADOS UNIDOS

Chegada de vietnamitas em massa ao Brasil dispara alerta sobre redes de coiotes. Mais de 100 desembarcaram em SP em apenas um dia, recusaram-se a seguir destino e pediram refúgio no país.

AMÉRICA LATINA

Fujimori, condenado por crimes contra humanidade, deixa prisão no Peru. Ex-ditador cumpriu pena de 16 anos e era sentenciado, ao todo, a 25; Tribunal Constitucional havia ordenado sua soltura.

AMÉRICA LATINA

Presidente da Guiana diz que Forças de Defesa estão em ‘alerta total’. Segundo Irfaan Ali, militares guianeses estão em contato com ‘parceiros’ internacionais em meio à crise com Venezuela.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Endrick comanda maior virada do Brasileiro e leva Palmeiras ao título. Garoto é determinante em conquista do time alviverde, que esteve 14 pontos atrás do Botafogo.

COTIDIANO

Em áudio, Thiago Brennand admite estupro e diz que não iria mais bater em suposta vítima. OUTRO LADO: Defesa do empresário diz lamentar vazamento da conversa e que conteúdo é ‘seletivo e descontextualizado’.

MERCADO

Ypê é acusada de racismo em campanha de produto de limpeza. OUTRO LADO: Empresa diz que escolha da cor da mão corresponde à tonalidade da Mãozinha do filme Família Addams dos anos 1990.

TECNOLOGIA

Ana Maria Braga denuncia golpe virtual que usa sua imagem e voz: ‘é mentira’. Vídeo falso em que apresentadora do Mais Você recomenda produto com ‘fórmula da juventude’ circulou nas redes sociais.

JOVEM PAN

Pedido de desculpas a Flávio Dino acirra briga nos bastidores entre Jovem Pan e CNN Brasil. Comentarista da JP ofendeu o indicado ao STF e a jornalista Basilia Rodrigues, do canal concorrente, mas só se retratou com o atual ministro da Justiça.

*Folhapress