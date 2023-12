Hospital HELP se destaca em tratamento cardiovascular

Conforto, segurança e expertise médica: O Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa – HELP oferece tratamentos inovadores com o equipamento de hemodinâmica Azurion 7.

Em um avanço significativo na oferta de cuidados de saúde, o Hospital HELP se destaca com o equipamento de hemodinâmica Azurion 7, um dos mais avançados equipamentos de hemodinâmica.

Esse sistema de última geração permite o tratamento das mais diversas doenças cardiovasculares por meio de procedimentos minimamente invasivos.

De acordo com o cardiologista intervencionista do HELP, José Gonzaga Filho, a hemodinâmica é uma área de atuação que se propõe a diagnosticar e tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas e tromboses.

“As técnicas de hemodinâmica utilizam cateteres para analisar os vasos sanguíneos, o que a torna um procedimento seguro e minimamente invasivo. Na cardiologia, por exemplo, pode ser aplicada para o diagnóstico e tratamento de quadros de infarto, angina, obstruções (entupimentos) nas artérias do coração, aneurismas, arritmias graves e disfunções valvares (mau funcionamento das válvulas do coração), sendo possível, inclusive, o implante por meio de cateterismo. Já na neurocirurgia, a hemodinâmica ajuda no tratamento de quadros de AVC isquêmico; aneurismas cerebrais e obstruções tanto das artérias carótidas como de vasos cerebrais”, pontuou.

Segundo o médico, o procedimento reduz a possibilidade de sequelas pós-cirúrgicas e agiliza significativamente o atendimento a pacientes infartados.

O tratamento hemodinâmico

A Hemodinâmica faz, simultaneamente, o diagnóstico e a intervenção terapêutica em diversas doenças através de técnicas minimamente invasivas (punção em uma artéria para acesso ao local lesionado). É altamente recomendada para procedimentos como:

Cateterismo

Angioplastia

Correção de aneurismas

Correção de anomalias cardiovasculares

Correção de más-formações de veias e artérias;

Tratamento de arritmias.