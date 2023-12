Ônibus com temática natalina começam a circular em João Pessoa

O clima natalino que já encanta pessoenses e visitantes pela cidade ganhará mais um reforço a partir desta quarta-feira (06). É que a Prefeitura de João Pessoa, através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa (Sintur-JP), estará apresentando às 17h30, no Parque Solon de Lucena, os ônibus iluminados que estarão circulando pelos principais corredores da Capital.

Os veículos ornamentados permanecerão estacionados e a disposição da população para apreciação, visitação e registro de fotos e, no início da noite de hoje, eles já começarão a compor a operação de transporte público.

A expectativa é de que os veículos possam ser vistos transitando por avenidas como Epitácio Pessoa, Pedro II, Cruz das Armas, Tancredo Neves, Josefa Taveira, entre outras.

Além de adesivos nas temáticas natalina e final de ano, os ônibus também possuem lâmpadas de led por toda a estrutura.

“Por mais um ano estamos ornamentando parte da frota, justamente, para que os passageiros possam desfrutar deste clima especial de fim de ano, apreciando não apenas a ornamentação belíssima instalada em vários pontos da cidade, mas também, tendo a oportunidade de viajar em um ônibus preparado para esta época de festividades, com certeza, um atrativo a mais para nossa cidade, em especial, para as crianças”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa.

O evento para apresentação dos dez ônibus iluminados contará com a presença do prefeito interino Léo Bezerra, além de secretários municipais e representantes do Sintur-JP.