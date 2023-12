João Azevedo: “Cabe a Júnior Araújo saber se fica ou não na base governista”

“A decisão é dele porque na verdade o projeto do PSB não é ele ser candidato”. Foi o que declarou o governador João Azevedo, em entrevista concedida à imprensa sobre o posicionamento do deputado Júnior Araújo em relação ao processo eleitoral de 2024 no município de Cajazeiras.

A entrevista foi por ocasião da solenidade de comemoração dos 20 anos da TV Câmara,realizada na noite dessa terça-feira (05), no Teatro do Sesc. Azevedo chegou ao evento acompanhado do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Chico Mendes.

Conforme o governador,o impasse em Cajazeiras são coisas que precisam ser compreendidas sobre projetos de partido e projetos pessoais.

“Tendo candidato e nós já dissemos claramente isso: o deputado Chico Mendes é o líder do governo, é deputado do PSB, sendo candidato, não há outro caminho, a não ser o PSB apoiar essa candidatura, isso é mais que natural”, disse.

O governador disse ainda que não sabe porque as pessoas veem como estranha essa decisão. “Então, Chico se colocando na condição de candidato terá todo o nosso apoio, claro!”, verbalizou Azevedo.