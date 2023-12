Fique em dia com os fatos que movimentam o país; leitura rápida

Novembro bate recorde de calor, PIB perde força, Maduro agrava crise com Guiana e outras notícias para começa esta quarta-feira (6).

PLANETA EM TRANSE

Novembro bate recorde de calor para o mês, e 2023 será ano mais quente da história. Há seis meses, médias de temperatura do planeta são as mais altas já registradas para o período.

PIB

PIB do terceiro trimestre perde força, mas consumo ainda garante taxa positiva. Atividade econômica tem leve avanço de 0,1%; resultado divulgado pelo IBGE vem acima do esperado.

MERCADO

Haddad diz que ‘BC precisa fazer trabalho dele’ para país crescer. Ministro afirma que PIB vai avançar 3% neste ano ‘com queda de juros e apoio do Congresso’.

STF

Ministros de Lula, do STF e Aras ajudam Dino e Gonet no Senado. Integrantes do governo e magistrados têm procurado senadores para intermediar encontros e pedir votos.

COTIDIANO

Órgão ambiental acusa Braskem de omitir tremores iniciados há 1 mês em mina. OUTRO LADO: Empresa nega e afirma que fez comunicações imediatas sobre o problema em região de Maceió.

JUSTIÇA

Primeira Turma do STF nega por unanimidade vínculo de emprego entre motorista e app. Moraes afirma durante voto que motoristas têm liberdade para aceitar corrida que desejarem e fazer seu horário de trabalho.

STF

Moraes determina que Meta entregue vídeo apagado por Bolsonaro com mentiras sobre urnas. Ministro dá 48 horas para empresa fornecer material, considerado fundamental para PGR denunciar ex-presidente por incitação.

ELEIÇÕES 2024

Ministro de Lula mira ‘fogo no parquinho’ e exalta Tabata com Datena em SP. Márcio França reforça possível aliança após jantar com a pré-candidata a prefeita e o apresentador.

AMÉRICA LATINA

Maduro dá passo inicial para exploração de território disputado e agrava crise com Guiana. Ditador propõe lei para criar província venezuelana em Essequibo; mais cedo, ele disse que EUA não devem interferir.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Executiva é submetida a constrangimento de tirar prótese no raio-x para embarcar. OUTRO LADO: Concessionária Aena diz que embora inspeção tenha acusado metal, profissional poderia ter solicitado liberação à Polícia Federal.

SAÚDE

Taxa de HPV no ânus atinge 52% dos jovens; mulheres são as mais afetadas, diz estudo inédito. Pesquisa feita a pedido do Ministério da Saúde mostra resultados que serão usados para reforçar vacinação contra o vírus.

LIVROS

Obra de Fabrício Corsaletti vence Jabuti de livro do ano; prêmio também consagra Ruy Castro e Antonio Prata. Companhia das Letras, responsável também pelo livro-reportagem sobre militares do jornalista Fabio Victor, leva 7 troféus.

MODA

Caetano Veloso pede R$ 1,3 milhão à Osklen por uso não autorizado de imagem. OUTRO LADO: Ao receber notificação extrajudicial em agosto, presidente da marca disse estar surpreso e que avaliava o caso.

CELEBRIDADES

Regina Casé deixa Globo após 40 anos. Atriz está envolvida em projetos para 2024, mas não tem mais contrato fixo com a emissora.

CELEBRIDADES

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente com capotagem em Minas Gerais. Cantor voltava de seu rancho quando o acidente aconteceu; ele sofreu ferimentos leves, segundo seu produtor.

*Folhapress