Giro de notícias: os fatos que repercutem pelo Brasil e pelo mundo

Região próxima de mina da Braskem vira bairro fantasma, Fux autoriza inquérito para investigar Janones por “rachadinha”, PGR aguarda prova da Meta para denunciar Bolsonaro e outras notícias para começar esta terça-feira (5).

COTIDIANO

Região próxima de mina da Braskem em Maceió vira bairro fantasma e sofre invasão de ratos. Área vizinha viu saída de comércios e de serviços, mas moradores seguem no local; ao todo, solo já afundou 1,80 m.

STF

Fux autoriza inquérito para investigar André Janones (foto) por suspeita de ‘rachadinha’. OUTRO LADO: deputado diz que ficará ‘comprovado cabalmente que nunca houve qualquer crime’ em seu gabinete.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PGR aguarda prova da Meta para denunciar Bolsonaro por incitação no 8/1. Órgão avalia ter indícios, mas pretende usar vídeo que dona do Facebook diz ter sido deletado; ex-presidente diz que postou por engano.

JUSTIÇA

São Paulo quer aval de outros estados para programa bilionário de parcelamento de dívidas. Governo Tarcísio espera arrecadar R$ 4,4 bi em três anos com negociação da dívida ativa.

TSE

PTB se funde, acaba e agora tenta renascer à esquerda e longe de Roberto Jefferson. Partido era comandado por ex-deputado e se fundiu com Patriotas; agora ideia é se inspirar em Getúlio, Goulart e Brizola.

POLÍTICA

Ciro Gomes dá tapa no rosto de homem após ser chamado de bandido. Ex-presidenciável participava de evento em Fortaleza quando foi abordado.

AMBIENTE

Países discutem declínio do petróleo sob revelação de negacionismo científico da presidência da COP28. Rascunho de decisão cita ‘reduzir ou eliminar’ combustíveis fósseis; anfitrião da cúpula, após vídeo vazado, diz respeitar ciência.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Tanques de Israel invadem sul de Gaza, que sofre maior ataque aéreo. Violência aumenta no terceiro dia após o fim da trégua entre Tel Aviv e o Hamas.

AMÉRICA LATINA

Plebiscito na Venezuela tem 96% de apoio à anexação de Essequibo, diz regime. Após divulgação de resultado, Maduro fala em ‘nova etapa histórica’ para reivindicar território da Guiana.

RIO DE JANEIRO

Garota de 14 anos morre em tiroteio no RJ; policiais têm armas apreendidas. Milene Cristovam recebeu um disparo no peito; OUTRO LADO: PM afirma que interferiu em confronto entre facções.

JUSTIÇA

Jovem Pan é condenada a pagar R$ 25 mil para ministro do STF que foi chamado de ‘bandido’. Cristiano Zanin foi ofendido pela ex-comentarista do canal de notícias, Cristina Graeml, em 2022; advogado venceu em todas as instâncias.

CELEBRIDADES

Alexandre Pires é alvo de investigação da Polícia Federal em operação contra garimpo ilegal. Cantor teria recebido R$ 1 milhão de mineradora acusada pelo crime; agentes estiveram no apartamento do artista em Santa Catarina.

SURFE

Surfista João ‘Chumbinho’ Chianca sofre grave acidente no Havaí. Brasileiro, classificado para os Jogos Olímpicos de 2024, desmaiou após queda e precisou ser resgatado no mar.

TELEVISÃO

Record negocia com Casagrande e outros ex-Globo para transmissão do Paulistão 2024. Ex-jogador e ídolo do Corinthians está fora da TV desde o ano passado; Oliveira Andrade e Bruno Laurence também podem mudar de emissora.

CULTURA

Eric Clapton anuncia três apresentações no Brasil. Guitarrista retorna ao país depois de mais de uma década com shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

