Se vale acreditar em tradição, quem apostou no número 10 levou vantagem em 5 das 14 edições da Mega da Virada. Esse foi o número mais sorteado —cinco vezes— desde a criação da loteria especial pela Caixa Econômica Federal, em 2009.

A 15ª edição da Mega da Virada será sorteada no próximo dia 31 de dezembro. Neste ano está previsto o pagamento de R$ 550 milhões ao ganhador ou ganhadores, já que em 2022, por exemplo, cinco apostas levaram R$ 108.393.993,26 (cerca de R$ 113 milhões, em valores corrigidos) cada uma.

O número 5, segundo a Caixa, é o segundo mais sorteado na história e saiu quatro vezes.

OS MAIS SORTEADOS

Número Quantidade

10 – 5 vezes

5 – 4

4, 20, 33, 34, 36, 58 – 3

2, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 27, 28, 40, 41, 42, 46, 51, 53, 56 – 2

Fonte – Caixa Econômica Federal

Como nos outros anos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, a bolada será dividida entre os que cravarem cinco números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 17h do dia 31

Nas lotéricas, as apostas devem ser preenchidas em volante específico da Mega da Virada.

Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números, entre 60 disponíveis no volante.

As apostas custam de R$ 5 (6 números) a R$ 193,8 mil (20 números).

Veja o resultado de todos os sorteios da Mega da Virada

ANO E NÚMEROS SORTEADOS

2022 – 04 05 10 34 58 59

2021 – 12 15 23 32 33 46

2020 – 17 20 22 35 41 42

2019 – 03 35 38 40 57 58

2018 – 05 10 12 18 25 33

2017 – 03 06 10 17 34 37

2016 – 05 11 22 24 51 53

2015 – 02 18 31 42 51 56

2014 – 01 05 11 16 20 56

2013 – 20 30 36 38 47 53

2012 – 14 32 33 36 41 52

2011 – 03 04 29 36 45 55

2010 – 02 10 34 37 43 50

2009 – 10 27 40 46 49 58

Fonte: Caixa Econômica Federal

Segundo a Caixa, se o ganhador investir todo o dinheiro do prêmio em uma caderneta de poupança, receberá R$ 33 milhões no primeiro mês.

Só com o rendimento, se quiser esbanjar, o sortudo poderá comprar um helicóptero Agusta com capacidade para acomodar oito pessoas confortavelmente, ao preço de US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 22,2 milhões).

O helicóptero pode servir para levar o ganhador e convidados à sua nova casa na Praia da Baleia, em São Sebastião, litoral norte paulista. Por R$ 7,5 milhões há na internet uma mansão de 480 m² de área construída, com piscina, cinco suítes e garagem para quatro carros –uma das vagas pode ser reservada para um Audi RS e-tron GT quatro, esportivo elétrico que não sai da loja por menos de R$ 1,1 milhão.

Ainda sobrarão quase R$ 2,2 milhões para torrar com futilidades, sem sacar o valor do prêmio pago da caderneta de poupança.

COMO JOGAR NA MEGA DA VIRADA 2023

Veja os valores:

Dezenas apostadas Preço (R$)

6 – 5

7 – 35

8 – 140

9 – 420

10 – 1.050

11 – 2.310

12 – 4.620

13 – 8.580

14 – 15.015

15 – 25.025

16 – 40.040

17 – 61.880

18 – 92.820

19 – 135.666

20 – 193.800

CASAS LOTÉRICAS

Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

PELO SITE

Acesse o site Loterias Online;

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha;

Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone “Aposte Agora!”;

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha;

Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo;

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção “ir para pagamento”, do lado direito;

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra;

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”;

Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”;

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada.

PELO APLICATIVO

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS;

Após a introdução, faça login ou cadastre-se;

Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em “aposte”;

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha;

Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela;

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”;

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”;

Informe os dados do cartão e clique em “apostar e autorizar cobrança”;

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA 2023?

Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país;

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente;

Os bolões têm valor mínimo de R$ 15 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas;

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta.

Fonte: Caixa Econômica Federal

*FÁBIO PESCARINI/ FOLHAPRESS