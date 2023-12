TCU faz auditoria em organizações que atuam no SUS

O Tribunal de Contas da União executou levantamento de auditoria sobre a participação nos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS) das organizações sociais (OSs), das organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) e das organizações da sociedade civil (OSCs).

Conforme a assessoria do TCU, “o objetivo do trabalho foi levantar informações a respeito dessas entidades, para conhecer as formas de atuação no SUS e identificar os principais riscos envolvidos no processo”.

As Organizações Sociais (OSs) são a única modalidade em que o particular pode assumir o gerenciamento de um equipamento público, bem como receber cessão de servidores às custas do erário, além de receber dotações financeiras.

O relator do processo é o ministro paraibano Vital do Rêgo.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

