Saiba os fatos que repercutem pelo Brasil e pelo mundo

Morre Antônio Bispo, São Paulo tem 600 mil sem saneamento, Rayssa Leal leva bicampeonato mundial de skate e outras notícias para começar esta segunda-feira (4).

SANEAMENTO

São Paulo tem mais de 600 mil pessoas vivendo em meio ao esgoto e sem saneamento. Capital exclui de serviços básicos comunidades inteiras à beira do rio Tietê.

COTIDIANO

Eventual desmoronamento em Maceió deve ser localizado, afirma ministério. Pasta de Minas e Energia afirma que situação da mina da Braskem está estabilizada e que expectativa é de baixo risco de contaminação.

SKATE

Rayssa Leal leva bicampeonato mundial em SP com nota inédita. Skatista fez volta de 9 pontos na final; Giovanni Vianna completou dobradinha brasileira.

VIOLÊNCIA

Letalidade policial cresce em 16 estados no primeiro semestre de 2023. Em SP, alta vai na contramão da queda no Sudeste e no país; OUTRO LADO: governos dizem que intensificaram combate a criminosos e que ações são legais.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula e premiê da Alemanha buscam reforçar laços apesar de diferenças sobre Gaza e Ucrânia. Encontro em Berlim é o primeiro entre os dois países a envolver vários ministros além de chefes de Estado em 8 anos.

LGBTQIA+

‘Inadmissível’, diz Erika Hilton sobre governo manter campo ‘sexo’ e distinção de nome social no novo RG. Ex-ministra Damares (foto), por sua vez, afirma que modelo abandonado traria riscos para segurança pública e até para comunidade LGBTQIA+.

ARGENTINA

Posse de Milei vira teste de força política de Bolsonaro após derrotas na Justiça. Ex-presidente embarcará com parlamentares, governadores e familiares para acompanhar no domingo cerimônia de aliado.

CCXP

Florence Pugh é atingida por pulseira arremessada no palco durante a CCXP. Atriz veio ao evento divulgar a continuação de ‘Duna’ e passa bem; organização condenou a ação e advertiu a plateia.

CCXP

CCXP triunfa com fim das greves de Hollywood e prova ser mais que um evento nerd. Jodie Foster, padre Júlio Lancellotti e comitiva de drag queens estiveram na feira, que tem incidente com Florence Pugh.

AMÉRICA LATINA

Em plebiscito, os venezuelanos aprovaram com mais de 95% dos votos a anexação de Essequibo, na Guiana. Votação ocorreu neste domingo (3).

JUSTIÇA

‘Parecia não ter fim’, diz professora que passou 8 dias presa injustamente no RJ. Jovem de 23 anos foi levada por policiais quando dava aula por um crime que aconteceu na Paraíba quando ela tinha apenas 10 anos; Justiça reconheceu erro.

SHOWS

Cena 2k23 tem Ebony, Flora Matos, Matuê e nomes internacionais. Entradas para terceira edição do evento custam a partir de R$ 345.

ALIMENTAÇÃO

McDonald’s relança Big Mac em versões com fatias de bacon e dobro de carne. Novos sanduíches estão disponíveis em restaurantes da rede em todo o país.

*Folhapress