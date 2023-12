Magistrados recebem indenizações retroativas bilionárias

Reportagem publicada neste domingo no jornal O Globo informa que o pagamento de indenizações retroativas a magistrados somaram R$ 3 bilhões e 400 milhões entre janeiro de 2021 e outubro deste ano, de acordo com painel estatístico do Conselho Nacional de Justiça.

Por serem considerados de natureza indenizatória, esses valores ficam de fora do teto constitucional, de R$ 41.650,92, que é a remuneração bruta dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Desde 2021, por exemplo, 446 juízes receberam cifras somadas que superam R$ 1 milhão apenas com esses benefícios.

Os pagamentos são amparados em decisões da própria Justiça.

Conforme o levantamento, R$ 2 bilhões 772 milhões se destinaram aos magistrados da justiça estadual (12.274 beneficiários); R$ 493 milhões para 4.739 juízes da Justiça do Trabalho; R$ 141 milhões foram para 1.771 integrantes da Justiça Federal.

