Senado vai colocar em votação o fim da reeleição no Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avisou ontem que deseja pautar, no próximo ano, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria um mandato fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como também a PEC que põe fim à reeleição no Brasil.

“São dois temas muito apropriados de serem discutidos no início do ano que vem”, assinalou o senador.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

