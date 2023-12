Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que garante a criação de um adicional de 5% nas aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A campanha em defesa do ´quinquênio´ dos benefícios – adicional pago a cada cinco anos – foi lançada pelo Sindnapi – Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui