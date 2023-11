Três pessoas são presas por morte de mulher no Cariri

Três indivíduos foram detidos na última quarta-feira (29), acusados de envolvimento no assassinato de Jaidete Oliveira Correia, ocorrido em 23 de outubro, na clínica de estética da vítima em Assunção, no Cariri da Paraíba.

Segundo a Polícia Civil, a ex-companheira do atual marido da vítima é suspeita de ser a mandante do crime e está atualmente sob medidas cautelares. Além dela, outros três suspeitos estão sendo investigados, incluindo o suposto atirador, que permanece foragido.

Entre os detidos, uma mulher é acusada de marcar uma sessão de depilação na clínica no dia do crime, após receber aproximadamente R$ 500 de um homem, que também foi preso.

Este último é suspeito de auxiliar na fuga dos dois homens que entraram na clínica para cometer o homicídio.

Outro suspeito, que conduzia a motocicleta no dia do crime, também foi detido. Acredita-se que a ex-companheira do marido da vítima tenha planejado o crime por ciúmes.

Após o ataque, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Jaidete era uma figura respeitada na cidade de Taperoá, onde trabalhava no Fórum local. Ela também atendia em sua clínica de estética à tarde.

*Informações do G1 paraíba