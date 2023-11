Natal na Usina começa neste sábado com programação robusta

O Natal na Usina começa neste sábado (2) e durante todo o mês de dezembro trará 57 atrações para a Usina Cultural Energisa. E para este primeiro final de semana aos destaques são Os Fulano, a cantora Sandra Belê e uma programação infantil no domingo.

Ao todo, serão 18 shows musicais, 14 performances artísticas, dois concursos, uma exposição fotográfica, feira criativa e de gastronomia e ainda uma exposição de Papais Noel criada por artistas do grafite. Toda a programação tem acesso gratuito.

A programação de sábado, 2 de dezembro, começa às 18h, com o acendimento das luzes natalinas que vão iluminar e enfeitar a fachada da Usina.

Em seguida, haverá uma performance com As Calungas, um grupo de percussionistas formado inteiramente por mulheres. As Calungas vão interagir com o público e animar a área externa da Usina com muita cultura popular e batuque.

Às 19h, a Tenda da Música recebe o show de Os Fulano, uma banda de forró que surgiu na cidade de Santa Rita, em 2009, e que já dividiu o palco com grandes nomes da música nordestina, como Os 3 do Nordeste, Antônio Barros e Cecéu, Pinto do Acordeon, Trio Nordestino, Gennaro, Nando Cordel e Cezzinha.

Os Fulano vão apresentar um repertório de músicas autorais e clássicos do forró pé-de-serra, com muito xote, baião, xaxado e arrasta-pé.

Às 21h, o Palco Bonde será palco para a cantora e ativista social baiana Luanda Luz, que traz o repertório do seu recente EP Resistência Reggae, com músicas que misturam influências como jazz, rock, soul, afoxé e ijexá e que trazem um discurso baseado no feminismo e no combate à homofobia e à intolerância religiosa.

Luanda Luz é uma artista que usa a sua voz para cantar e conscientizar, levando uma mensagem de amor, paz e resistência.

E para encerrar a noite, às 22h, a Sala Vladimir Carvalho recebe a cantora Sandra Belê, uma das vozes mais marcantes e envolventes da música paraibana. Sandra Belê é natural da pequena cidade de Zabelê, no Cariri paraibano, e carrega a sua origem no nome e na arte.

Com uma carreira de mais de 20 anos, Sandra já participou de diversos projetos culturais, como a microssérie A Pedra do Reino, exibida pela Rede Globo, e recebeu diversos prêmios, como o Troféu Gonzagão, o Oscar da música nordestina.

Sandra Belê vai apresentar o seu disco mais recente, Cantos de Cá, lançado em setembro de 2020, além de músicas dos seus outros trabalhos, como Nordeste Valente, Se Incomode Não, Encarnado Azul e Prisma.

Programação do domingo

No domingo, dia 3 de dezembro, a programação continua com atividades para toda a família. Às 16h, no Espaço da Criança, haverá contação de histórias com o Castelo de Histórias, que vai encantar os pequenos com narrativas cheias de fantasia e imaginação.

Às 17h, na Sala Vladimir Carvalho, haverá apresentação circense com Los Iranzi, uma família de palhaços que se formou nas estradas das artes e que traz em seu espetáculo muita diversão, música, malabarismo, equilibrismo e acrobacias.

E às18h, no Palco Bonde, haverá a Mostra de Corais São João Batista, Maurício Gurgel e Hatsuhinode, que vão encantar o público com um repertório de músicas natalinas e populares, harmonizadas em vozes e instrumentos.

O projeto Natal na Usina é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, com produção da Atua Comunicação Criativa, o apoio do Instituto Energisa, patrocínio da Energisa e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal -União e Reconstrução.