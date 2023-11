Prefeito de João Pessoa anuncia inscrições para concursos da Guarda Civil e Semob

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quarta-feira (29), o lançamento dos editais de dois concursos públicos que ofertarão 300 vagas, sendo 200 para a Guarda Civil Metropolitana e 100 para agentes de mobilidade da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP).

As inscrições para os dois concursos, com taxa de R$ 100 para ambos os cargos, já começam nesta quinta-feira (30) e deverão ser realizadas até o dia 08 de janeiro no site da organizadora do certame – www.idecan.org.br.

De acordo com o prefeito Cícero Lucena, este é um momento importante para todos àqueles concurseiros que já vêm se preparando em busca de integrar oficialmente os quadros da Prefeitura de João Pessoa.

“É com grande satisfação que faço este chamamento aos concurseiros. Estamos publicando nesta quarta-feira os editais tanto para novos agentes de mobilidade quanto para guardas civis metropolitanos. Se preparem, estudem e não percam esta oportunidade”, ressaltou.

Para o superintendente de mobilidade urbana, Expedito Leite Filho, esta iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal em investir na melhoria da prestação dos serviços através destes processos seletivos.

“É um momento de muita alegria, onde o prefeito Cícero Lucena demonstra o compromisso e o respeito pela população através desta autorização para o lançamento dos concursos. Através disso teremos um grande reforço no quadro da Semob-JP, que refletirá na melhoria da prestação dos nossos serviços, visando sempre à manutenção da segurança viária para todos”, afirmou.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados deverão seguir as regras conforme os editais. Para conferir o edital da Semob-JP clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/MINUTA-EDITAL-AGENTE-DE-MOBILIDADE-URBANA-JOAO-PESSOA-V.2-IDECAN-EM-28.11.2023-2.pdf e da Guarda Civil neste outro link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/MINUTA-EDITAL-GUARDA-CIVIL-MUNICIPAL-JOAO-PESSOA-V.2-IDECAN-EM-28.11.2023.pdf

Guarda Metropolitana – Para a Guarda Civil Metropolitana são ofertadas 200 vagas, podendo concorrer homens e mulheres acima dos 18 anos de idades.

O concurso da Guarda Metropolitana será realizado em quatro etapas, sendo a primeira as provas objetivas no dia 25 de fevereiro de 2024, das 14h às 18h. A segunda etapa é o teste de aptidão física, entre os dias 11 e 14 de abril e, depois, a avaliação médica e a psicológica.

João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), lembrou que na gestão do prefeito Cícero Lucena, a Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa recebeu um novo olhar, com agentes de segurança mais preparados e humanizados.

“Me perguntavam diariamente pelo concurso e agora a espera acabou. Desejamos muita sorte para quem vai se candidatar para compor a melhor Guarda do Nordeste. E digo isso porque o prefeito Cícero Lucena sempre foi e é um incentivador da Guarda. Esse olhar humanizado para a segurança faz toda a diferença, pois temos guardas preparados, capacitados e apaixonados pelo que fazem e esse sentimento ganha ainda mais força quando sentimos a vontade que muitas pessoas têm em fazer parte disso”, ressaltou o secretário.