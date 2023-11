Nomes cogitados para assumir o Ministério da Justiça

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski (foto) é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Justiça, com a iminente ida do atual titular Flávio Dino para o STF.

Especula-se também o nome da ex-senadora Simone Tebet (MDB-MS), atual ministra do Planejamento, para suceder Flávio Dino.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

