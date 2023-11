Confira as notícias que movimentam o país nesta quarta-feira

Governo cria fundo para tentar manter alunos pobres na escola, Dino deve julgar Bolsonaro por 8/1, Senado aprova PL que flexibiliza aval para agrotóxicos e outras notícias para começar esta quarta-feira (29).

EDUCAÇÃO

Lula cria fundo privado de R$ 20 bi para tentar manter alunos pobres no ensino médio. Plano é pagar, a partir de 2024, para que jovens não abandonem a escola; Fonte de recursos ainda é entrave.

STF

Dino pode ser considerado suspeito sobre Bolsonaro, mas deve julgá-lo sobre 8/1 e pandemia. Suspeição pode ser acionada em razão de declarações públicas, mas STF não costuma acolher pedido.

PREVIDÊNCIA

Fachin acompanha Rosa Weber e revisão da vida toda tem empate no STF. Caso está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal até esta sexta-feira.

FOLHAJUS

Justiça do Trabalho afrouxa benefício para aumentar renda de juiz. Volume de ações para dar bônus cai, e mais um extra é criado; conselho diz seguir lei, e críticos veem excessos.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro diz que ‘engole’ candidatos de Valdemar e vice-versa para eleição de 2024. Ex-mandatário fala em problemas do PL para a escolha dos postulantes do partido às prefeituras.

AGROFOLHA

Senado aprova projeto de agrotóxicos, apelidado por ambientalistas de PL do Veneno. Proposta centraliza poder de avaliação de produtos no Ministério da Agricultura.

ELEIÇÕES 2024

Boulos dribla holofotes e atua nos bastidores a favor de greve contra Nunes e Tarcísio. Pré-candidato do PSOL a prefeito dispara críticas às privatizações em dia de paralisação, enquanto vira alvo de rivais à direita.

PLANETA EM TRANSE

Destruição do cerrado cresce, mas desacelera, e governo lança plano para zerar desmatamento. Divulgação ocorre às vésperas da COP28, que contará com presença de Lula e Marina Silva.

*Folhapress