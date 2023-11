PL quer cassação de aliado do presidente Lula

O Partido Liberal pedir a cassação do deputado André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara Federal e também no Supremo Tribunal Federal, após a divulgação de um áudio em que ele pediu a devolução do salário dos servidores para pagar suas despesas de campanha com ´rachadinha´.

Na gravação, conforme o jornal O Globo, Janones descreve a lógica da ´rachadinha´, na qual o funcionário recebe uma porção maior que seu salário para devolvê-la ao pagador.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

