A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou a programação cultural da abertura e do primeiro final de semana do Natal Iluminado 2023.

A 10ª edição foi lançada oficialmente pelo prefeito Bruno Cunha Lima, na última terça-feira (21), no Teatro Municipal Severino Cabral.

A programação cultural contará com muita representatividade dentro dos mais diversos segmentos artísticos em linguagens que conversam com a temática natalina, com mais de 500 artistas participando durante todo o final de semana.

Iniciando no dia 30, quinta-feira, a partir das 18h, o Coro Municipal de Campina Grande, regido pelo maestro e arte-educador do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR), Einstein Felinto, realizará um concerto de Natal com a presença de solistas convidados, que irão cantar músicas do ciclo natalino, além de grandes clássicos da MPB.

Haverá também um Passeio Natalino com a Lira Musical e Trupe Natalina, com a participação de novos talentos do CCLR, bem como a passagem do Papai Noel e da Caravana de Natal da Coca-Cola.

Seguindo a programação, o dia 1º de dezembro, sexta-feira, a partir das 19h, o palco da Estação das Luzes, localizado às margens do Açude Velho, receberá “As Chapeleiras”, coreografia realizada pelas turmas de jazz do CCLR; o Ballet Natalino da Estação Cidadania-Cultura, além de uma apresentação com Pedrinho Sanfoneiro.

Já para o sábado, dia 2, as turmas de Ballet do CCLR farão lindas apresentações na Estação das Luzes, com coreografias dentro da temática de “Alice no País das Maravilhas”. Também haverá apresentações de Dança de Salão, com turmas do CCLR; Cia Tribal Fusion e um concerto especial preparado pela Filarmônica Epitácio Pessoa.

Finalizando o final de semana, no domingo, dia 3, a partir das 18h30, a Estação das Luzes contará com muita dança, com apresentações do grupo de dança dos Idosos do Sesc e das turmas de Ballet do CCLR. Além disso, a música também estará presente no palco, com Carolina Medeiros, Acilene Barros, além do músico saxofonista Marcelo Bruno e da banda Mel com Cana.

Já na Estação Anjos da Anunciação, que fica localizada no Parque da Criança, o Trio Paz Canto estará levando muita música do ciclo natalino para o público presente.

Credenciamento

Assim como na edição 2022, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) abriu inscrições para todas as instituições educacionais, entidades religiosas e grupos artísticos que tiverem interesse em utilizar a estrutura do evento, como palco, som e equipe técnica, para apresentações das culminâncias de fim de ano.

O credenciamento está ocorrendo por meio de um formulário simples (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdG_mg-aNi1uKeHOZWC5dFaAN-ojTRYD3bFPSAGcED5bdQwA/viewform), onde alguns dados devem ser apresentados.

Esses dados são: nome do grupo/artista, quantidade de integrantes, nome do responsável, contato, e-mail, linguagem artística e datas sugeridas (nas sextas-feiras, sábados e domingos, por todo o mês de dezembro e parte de janeiro).

Em caso de dúvida, os interessados podem contatar o núcleo artístico no telefone 3310-6806. Também podem recorrer à inscrição presencial na sede da Secult, das 9h às 12h, de segunda à sexta-feira no núcleo artístico.