Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.660 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 25, e o prêmio acumulou. No próximo sorteio, previsto para a noite de terça-feira, 28, o valor estimado é de R$ 32 milhões.

Confira as dezenas do sorteadas: 06-12-13-20-38-60

Na quina, a Mega premiou 57 apostas que acertaram cinco dezenas, e cada uma receberá R$ 49.487,39. Com a quadra, 4.376 apostas acertaram quatro dezenas corretas, e cada uma levou R$ 920,86.