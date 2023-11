Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

A União (PB)

NEGÓCIOS AQUECIDOS

Setor de serviços é o que mais movimenta economia paraibana

O Estado de São Paulo

TSE já avalia regras para coibir em campanha ‘deepfakes’ por IA

Estado de Minas

Minas dispara na corrida por verbas para obras

Tribuna do Norte (RN)

Insegurança jurídica ameaça empregos no setor eólico no RN

Folha de S. Paulo

Bairros pobres concentram ilhas de calor em São Paulo

Meia Hora (RJ)

O melhor mandante

Correio Braziliense

O longo e ainda difícil caminho até o comando

O Globo

Lula 3 tem pior taxa de aprovação de projetos em 33 anos

A Tarde (BA)

Escolas e pais buscam equilíbrio no uso de tecnologia

Diário do Nordeste (CE)

Novo seguro ‘DPVAT’ pode voltar em breve

Jornal do Commercio (PE)

Segurança terá 3 metas de redução da violência

O Dia (RJ)

Luz, água e transporte: veja os planos do Rio para o verão que vem aí

Correio do Povo (RS)

O Centro em obras