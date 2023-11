Prefeitura de Campina Grande avança para terceira etapa no Memorial Aluízio Campos

A Prefeitura de Campina Grande, em parceria com a Fundação da Universidade Regional do Nordeste (Furne) e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), através da coordenação de Projetos e Planejamento, avançou para a terceira etapa do Projeto Tilápia, voltado à Aquaponia (sistema de cultivo que une a piscicultura, com cultivo de peixes e a hidroponia, com cultivos de plantas sem o uso de solo). A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24, no Memorial Aluízio Campos.

Esta nova fase é marcada pela entrega dos peixes alevinos em caixas d’água, e a estrutura para a hidroponia, de forma que cada família contemplada com o curso de formação para o cultivo de peixes possa iniciar os trabalhos, visando a geração de renda e o desenvolvimento sustentável.

A data para início dos trabalhos ainda não está definida pela Furne, mas a ideia é que em breve as famílias possam começar a desenvolver as atividades.

Conforme José Costa, de 43 anos, que participou do curso para aquaponia, na primeira fase do Projeto, com mais sete membros da família, esse momento é muito importante.

“Agora é só alegria e comemorar que estamos mais perto de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula. Não colocamos a mão na massa, por enquanto, mas como estamos vendo todos os equipamentos aqui e vendo a coisa acontecer nos motiva mais ainda”, finalizou o homem.

Para a secretária da Semas, Pâmela Vital, esse é um projeto que conheceu de perto quando assumiu a Semas e torce para que seja logo colocado em prática.

“Isso nada mais é do que possibilitar a população que ela pesque seus peixes e que ajude as suas famílias, seja em renda ou conhecimento. É muito positivo ver a ansiedade dessas pessoas para começarem a atuar com o Projeto. É muito gratificante. Isso é a assistência social de fato e não um assistencialismo, o que gratifica ainda mais o nosso trabalho,” concluiu a secretária.

O presidente da Furne, Carlos Farias, reafirmou o compromisso conjunto em qualificar cada vez mais a iniciativa.

“A gente prezou pelo investimento necessário para o bom funcionamento do Projeto, mas não queremos que fique só nisso, o foco continua sendo o empreendedorismo e a inovação. Nós queremos ser modelo e referência junto às instituições públicas e privadas, para sermos útil para a sociedade,” afirmou o presidente.

Presenças no evento

Estiveram presentes em mais essa etapa do projeto, o secretário de Agricultura, Renato Gadelha; bem como representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Banco do Nordeste (BNB); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); além do Corpo de Bombeiros da Paraíba (CBM-PB).