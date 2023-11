Confira o giro de noticias deste começo de sexta-feira pelo Brasil e o mundo

Lula veta desoneração da folha de pagamentos, disputa entre Senado e STF respinga em governo e PT, presidente da Enel deixa a empresa e outras notícias para começar esta sexta-feira (24).

MERCADO

Lula veta desoneração da folha; Congresso e empresários reagem. Medida aliviaria tributos para 17 setores até 2027; autor e relator dizem que vão trabalhar por derrubada.

MERCADO

Sob Lula, estatais federais voltam a ter déficit. Rombo projetado é de R$ 4,5 bi; dinheiro sairá do caixa de empresas, diz governo.

STF

STF e Senado elevam troca de críticas em disputa que atinge governo e PT. Planalto tenta manter distância, mas magistrados veem impacto após voto de líder de Lula a favor de PEC.

PEC aprovada no Senado evita drible do STF com decisões individuais.

COTIDIANO

Presidente da Enel deixa comando da empresa em meio a crise de apagão. Saída ocorre 20 dias após temporal que deixou milhões de clientes sem luz, mas estava definida desde outubro.

PCC

Em 7 anos, mais de 30 chefes do PCC deixaram a prisão pela porta da frente. Apontados como lideranças da facção receberam decisões favoráveis da Justiça; tribunal diz que não pode interferir na atuação de magistrados.

GOVERNO LULA

Milei muda tom e diz que Lula será ‘bem-vindo’ caso decida ir a sua posse na Argentina. Presidente eleito ainda agradeceu líder da China, Xi Jinping, por carta enviada após eleição.

Primeiro ato contra Milei na Argentina evoca ‘nunca mais’ e tem canto contra ‘nazis’.

MUNDO

Irlanda tem protesto violento contra imigrantes após ataque a faca que feriu 5. Nacionalidade de agressor não foi divulgada; vândalos queimam ônibus e entram em confronto com polícia em Dublin.

Entregador brasileiro deteve homem que esfaqueou crianças na Irlanda.

COTIDIANO

Água e luz são cortadas, e delegada se entrega em BH após 28 horas trancada em casa. Ela foi sedada e levada para hospital, e advogado diz que ação foi ilegal; Polícia Civil afirma que ela responde a processos na corregedoria.

GREVE

Sindicatos aprovam nova greve no metrô e na CPTM para próxima terça (28) em SP. Paralisação unificada também deve contar com professores de escolas estaduais e funcionários da Sabesp e da Fundação Casa.

COTIDIANO

Prédio desaba em Gramado (RS) após surgimento de rachaduras no solo. Edifício estava interditado desde sábado (18), e ninguém ficou ferido; fendas no chão foram causadas pelas chuvas, diz prefeitura.

TELEVISÃO

Angélica faz 50, volta à Globo e diz por que fala mais de sexo, política e feminismo. Apresentadora celebra aniversário com programa ’50 & Tanto’, comenta polêmica com Mara Maravilha e reflete sobre legado.

TELEVISÃO

Eric Faria grava testes e deve ser promovido a comentarista após 26 anos na Globo. Considerado um dos principais nomes do esporte da emissora, ele tem feito pilotos e deverá estrear na função em 2024.

*folhapress