De acordo com o Tribunal de Contas da União, Palmas (TO) é a única capital brasileira que conseguiu atingir a nota máxima de 100 pontos no ´Radar da Transparência´.

Porto Velho (RO) ficou na segunda posição, com 97,52.

No chamado ´rabo da gata´ – última colocação – está Teresina (PI), 34,43.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.