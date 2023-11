Milei confirma que vai privatizar “tudo o que puder”, Lula bate recorde em demora para indicar ministro do STF, preso em ataques do 8/1 morre na Papuda e outras notícias para começar esta terça (21).

ARGENTINA

Milei confirma que vai extinguir ministérios, privatizar ‘tudo o que puder’ e fechar BC. Presidente eleito da Argentina começa a formar equipe, mas ainda não revela ministro da Economia.

Milei enfrentará recessão severa na Argentina em 2024, diz associação internacional de finanças.

MERCOSUL

Lula aguarda primeiras medidas de Milei para definir estratégia sobre Argentina. Interlocutores do petista esperam atuação pragmática do vizinho eleito e avisam que governo não irá recuar se atacado.

Lula discute com Europa acordo com Mercosul em meio a incertezas com Milei.

STF

Lula bate recorde em demora para indicar ministro do STF. Indefinição supera a da escolha de Cristiano Zanin e se torna a mais longa do petista.

MORTE NA PAPUDA

Preso em ataques do 8/1 morre na Papuda após mal súbito. Cleriston Pereira da Cunha (foto) se sentiu mal durante banho de sol; PGR defendeu liberdade provisória em setembro.

GOVERNO LULA

Gleisi, Dino e Felipe Neto engrossam onda de ataques contra jornalista. Políticos, petistas e influenciadores se unem em hostilidade contra Andreza Matais, profissional de O Estado de S. Paulo.

AQUECIMENTO GLOBAL

Temperatura diária global fica 2°C acima da era pré-industrial pela primeira vez. Recorde foi registrado na última sexta-feira (17), segundo observatório europeu

Link relacionado.

Com 44,8ºC, município de MG bate recorde de calor no país, diz Inmet.

VIOLÊNCIA

Homem com esquizofrenia é morto a tiros dentro de batalhão da PM em São Paulo, diz família. Secretaria da Segurança Pública afirma que Swammy Oliveira, 31, estava armado com faca e partiu para cima de policiais.

SWIFT

Fã de Taylor Swift levou 23 facadas na praia de Copacabana, aponta laudo da polícia. Gabriel Mongenot foi vítima de latrocínio, e dois homens estão presos como suspeitos.

NOVELAS

Globo tira casal lésbico de ‘Terra e Paixão’ e atriz desabafa: ‘Não teremos trama’. Renata Gaspar diz que personagens viraram figurantes na novela de Walcyr Carrasco.

COTIDIANO

Prefeitura de Guarujá (SP) quer cobrar taxa para turista entrar na cidade. Ideia é enviar proposta à Câmara ainda neste ano; valor dependeria do tipo de veículo e deve chegar a R$ 119,28.

*Folhapress