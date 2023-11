FIEPB participa do Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria

Nesta terça-feira, 21, representantes da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, estão participando, em Brasília, do 21º Encontro Nacional dos Advogados do Sistema Indústria, evento que reúne profissionais do Direito que atuam na Confederação Nacional da Indústria – CNI e nas entidades que compõem o Sistema Indústria.

O objetivo do encontro é fortalecer a integração e a disseminação do conhecimento jurídico entre os advogados dessas entidades. Do Sistema Indústria da Paraíba, estão participando a superintendente do IEL, Raquel Leite, e os assessores jurídicos, Cassimiro Sobrinho e Lucas Lyra.

O encontro reúne magistrados e principais nomes do Direito nacional para debater temas relevantes para o setor industrial e para a sociedade.

A abertura do evento foi feita pelo presidente da CNI, Ricardo Alban. Em seguida, o presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da CNI e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal – STF, Ricardo Lewandowski, realizou uma palestra sobre os desafios da neoindustrialização.

Durante a programação ainda foram abordados temas como a regulamentação da inteligência artificial, prescrição e Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na visão do Ministério Público de Contas, sobre a Reforma Tributária e sobre a regulação e fiscalização da LGPD.