Saiba o que é destaque pelo país e pelo mundo nesta segunda-feira

Milei é eleito presidente da Argentina, família de fã de Taylor Swift que morreu em show diz não ter recebido ajuda e outras notícias para começar esta segunda-feira (20).

PLEITO HISTÓRICO

Ultraliberal Javier Milei (foto, à direita) rompe polarização na Argentina e é eleito presidente. Argentinos escolhem ‘outsider’ que promete dolarizar a economia e fechar o Banco Central.

MUNDO

Lula não cita Milei, fala em democracia e deseja boa sorte ao novo governo da Argentina. Peronista Sergio Massa era apoiado pelo PT.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel, Hamas e EUA chegam a acordo para libertação de reféns por pausa na guerra, diz jornal. Segundo The Washington Post, facção libertaria capturados em troca de trégua; Casa Branca e Tel Aviv negam negociação.

ESPORTE

Corinthians diz que proposta de quitação da dívida com a Caixa está equacionada. Clube apresentou na sexta-feira novo acordo para encerrar débito referente ao financiamento da Neo Química Arena.

ILUSTRADA

Família de Ana Benevides, morta em show de Taylor Swift, diz que não teve ajuda. OUTRO LADO: Empresa T4F afirma que assistente social entrou em contato, mas família da vítima não falou com a profissional.

NEGROS NA POLÍTICA

Bolsonarista Hélio Lopes rejeita reparação histórica e critica ação do movimento negro. Deputado afirma que bancada não o defende de injúrias racistas e diz não ver necessidade de políticas voltadas a descendentes de escravizados.

BANCO CENTRAL

Superapp, citado por Campos Neto, é o próximo passo do open finance. Segundo o presidente do BC, clientes vão usar apenas um aplicativo para realizar todas as suas transações.

CINEMA

‘Estou otimista, acho que temos chance no Oscar de 2024’, diz produtora de ‘Retratos Fantasmas’. Francesa radicada no Recife há mais de 20 anos, Emilie Lesclaux conta como é pilotar uma campanha por uma indicação ao prêmio.

ARTES CÊNICAS

Marco Nanini cai em apresentação de ‘Traidor’ e peça tem sessão cancelada. Ator sofreu um acidente na estreia da produção e feriu o nariz, mas voltou ao espetáculo depois de ser atendido pelos médicos.

*Folhapress