Carreta pega fogo no Sertão da Paraíba

Uma carreta que transportava café tombou e pegou fogo na rodovia PB 306, no trecho da Serra de Teixeira, localizado no sertão do estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para conter as chamas e realizar o resgate do motorista.

De acordo com informações preliminares dos bombeiros, o acidente ocorreu quando a carreta tombou em uma curva e desceu uma ribanceira, resultando no incêndio que se seguiu.

A equipe de resgate conseguiu retirar o motorista do veículo e o fogo foi controlado após intensos esforços dos bombeiros.

A carga de café foi completamente perdida no incidente.

As causas do acidente ainda estão sob investigação.

*com informações da TV Cabo Branco