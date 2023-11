Papa Francisco almoça com 1.200 convidados no Dia Mundial dos Pobres

Os pobres e os seus acompanhantes, mais de 1200 pessoas no total, lotaram a Sala Paulo VI, transformada para a ocasião num amplo e inusitado restaurante, para o habitual almoço com Francisco, por ocasião do Dia Mundial dos Pobres celebrado neste XXXIII Domingo do Tempo Comum.

Antes de iniciar, o Papa deu a sua bênção, agradecendo a Deus pelo “momento de amizade, todos juntos”, pela refeição, por quem a preparou.

As mesas postas, decoradas com flores brancas e amarelas, serviram de cenário para fotografias e selfies que eternizaram um momento inesquecível de acolhimento, atenção, carinho e amor para com todos aqueles que no resto do ano vivem nas ruas na indiferença da cidade ​​e que hoje dividiram a mesa com o Pontífice.

Um almoço organizado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade e oferecido este ano pelos Hotéis Hilton, com um menu dedicado a todos, mesmo aqueles que não são cristãos e, portanto, obrigados a observar certas normas alimentares segundo sua religião.

E assim depois dos canelones recheados com ricota romana DOP e espinafres ao molho Parmigiano Reggiano DOP, puderam saborear as almôndegas de carnes brancas salteadas com creme de tomate San Marzano e manjericão com puré de couve-flor, para finalizar com as sobremesas: Tiramisu e doces.

Antes de deixar a Sala Paulo VI, Francisco abençoou e agradeceu a todos os que contribuíram para organizar e servir o almoço num clima de grande festa, aos que ajudaram materialmente para que este pudesse acontecer e, naturalmente, a todos os presentes que partilharam o mesmo espírito.