Giro de notícias do Brasil e do mundo neste domingo

Taylor Swift adia show após morte de fã, Rio de Janeiro bate novo recorde de calor, Argentina vota em eleição histórica e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (19).

ILUSTRADA

Taylor Swift adia show deste sábado no Rio após morte de fã e onda de calor extremo. Nova apresentação será na segunda, em decisão tomada após Ana Clara Benevides não resistir a parada cardiorrespiratória.

COTIDIANO

Rio bate novo recorde de calor do ano com 42,5°C neste sábado (18). Sensação térmica também teve nova alta, com 59,7°C, segundo a prefeitura carioca.

ARGENTINA ELEIÇÕES

Argentina vota por promessa de ruptura ou continuísmo envergonhado. Deputado ultraliberal Javier Milei e ministro peronista Sergio Massa disputam 2º turno.

VIOLÊNCIA

PM que se recusou a ajudar jovem é alvo de ataques e misoginia em grupos de policiais, diz Ouvidoria. Órgão afirma que memes têm causado sofrimento psíquico à soldado e que pediu providências à Polícia Militar

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Judeus vivem sob terror ante onda de perseguição na Europa. Casos de antissemitismo dentro e fora da internet se multiplicam desde início da guerra Israel-Hamas.

FOLHAJUS

OAB e Defensoria se indispõem com atos de Moraes contra pedidos de defesas. Ministro negou pedidos de sustentação oral, o que levantou queixas públicas de entidades.

CIÊNCIA

Starship atinge o espaço, mas sinal é perdido em seguida pela SpaceX. Veículo da empresa de Musk está sendo desenvolvido para levar astronautas à superfície da Lua.

CLIMA

Chuva volta a causar enchentes e deixa desabrigados no RS; 2 pessoas morrem em Gramado. Vale do Taquari, atingido por enxurrada em setembro, tem novas inundações; também há transtornos na serra gaúcha.

EDUCAÇÃO

110 mil candidatos fazem a primeira fase da Fuvest neste domingo (19); saiba o que levar. Vestibulandos disputam 8.147 vagas na USP, a melhor universidade da América Latina.

PLANETA EM TRANSE

‘Fábricas’ de corais são aposta para multiplicar recifes no Nordeste. No litoral de Pernambuco, cientistas preparam colônias em tanques com água e ‘berços’ no fundo do mar.

ESPORTE

Lesão no futebol americano e Copa nos EUA reavivam debate sobre grama sintética. Atletas reclamam, mas estudos são divergentes sobre riscos do piso artificial.

* SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)