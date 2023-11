Atualize-se sobre o Brasil e o mundo em apenas 3 minutos

CLIMA

Brasil tem 116,6 milhões de pessoas vivendo sob alerta máximo de calor. 57% dos brasileiros moram nas 2.707 cidades atingidas por onda, segundo Inmet.

MERCADO

Calor gera recordes seguidos de demanda por energia e desafia setor elétrico. Operador diz não haver riscos ao abastecimento; preços acompanham picos de consumo.

GOVERNO LULA

Lula usa repatriação como palanque e tenta afastar tese bolsonarista sobre Gaza. Aliados de Bolsonaro têm difundido versão nas redes de que ele teria colaborado na retirada de brasileiros.

GOVERNO LULA

Janja diz que política é complexa, mas que Lula está comprometido com igualdade de gênero. Presidente já demitiu três mulheres de ministérios e da Caixa para nomear homens indicados pelo centrão.

GOVERNO LULA

Governo Lula tenta debelar nova disputa entre PF e Forças Armadas, Ministros criam comitê conjunto no RJ, mas primeira reunião já tem embate entre almirante e número 2 da Justiça.

GOVERNO LULA

Lula insinua que bombas de Israel na Faixa de Gaza agravam crise climática. Petista comete erro ao citar números da fome no mundo durante fala ao programa ‘Conversa com o Presidente’.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel diz que invadiu o maior hospital de Gaza e faz ultimato ao Hamas. Exército procura terroristas e sugere que vai assumir o controle do Al-Shifa.

CHINA

Afirmações de presidente do IBGE sobre China e mudança em comunicação preocupam ala de ex-técnicos do órgão. Pochmann também disse que atual forma de comunicação com imprensa ficou para trás.

ENEM

Gabarito oficial do Enem 2023 é divulgado pelo Inep. Provas foram realizadas nos dias 5 e 12 de novembro por 2,7 milhões de estudantes.

VIOLÊNCIA

Homem armado ameaça jovem negro em SP, e policial se recusa a agir por estar ‘de folga’. OUTRO LADO: SSP diz que Polícia Militar identificou a agente, que deve responder ação criminal e disciplinar pela ‘conduta omissa’.

COTIDIANO

Criança morre ao ser esquecida dentro de van em São Paulo. Fato aconteceu em mais um dia de forte calor na cidade, com termômetros marcando mais de 37°C.

CELEBRIDADES

Artistas fizeram bem em se afastar de mim, virei persona non grata, diz Regina Duarte. Atriz tenta se relançar como artista plástica e diz estar em paz após ter sido defenestrada por Bolsonaro e pela classe artística.

TELEVISÃO

Globo vence ação judicial contra Sikêra Jr por ataques em programa. Justiça do Amazonas aceita os argumentos da emissora, que fez dossiê contra ex-apresentador; ele já recorreu da decisão.

ALANIS MORISSETTE

Alanis Morissette dá aula de rebeldia millennial para a geração Z em São Paulo. Cantora apresentou série de hits da carreira no Allianz Parque, onde também homenageou o baterista morto do Foo Fighters.

