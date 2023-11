Supremo é instado a ´corrigir´ decisões do TST

É incomum a situação vivida no âmbito do Judiciário brasileiro, tendo como protagonistas a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal.

Leia abaixo trechos de matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo sobre o tema.

Mais da metade das reclamações enviadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano trata de questões relacionadas ao direito trabalhista.

A Corte virou uma frequente instância de recursos para tentar impor limites ou corrigir decisões proferidas pela Justiça do Trabalho.

Em geral, essa ações apontam que a Justiça especializada estaria se desviando do cumprimento da reforma trabalhista.

De janeiro a novembro deste ano, o Supremo recebeu 6.148 reclamações – um tipo de ação que pode derrubar despachos ou atos administrativos que violem súmulas vinculantes.

Deste total, 3.334 são relacionadas ao direito do trabalho.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza