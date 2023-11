O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não aceitou a proposta apresentada pela Confederação Nacional de Saúde para a implantação do piso nacional de enfermagem no setor privado.

A entidade, conforme o portal ´J´, propôs um parcelamento de 24 a 36 meses dos salários.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

Aparte: água sumindo pelo ´ralo´ na Paraíba (paraibaonline.com.br)