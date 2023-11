Paraibano assume a presidência da Caixa Econômica Federal

O paraibano Carlos Antônio Vieira, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e ex-diretor presidente da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), tomou posse como o novo presidente da instituição em uma cerimônia realizada nesta quarta-feira (09/11).

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o ministro do Esporte, André Fufuca, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Em seu discurso de posse, Vieira destacou o compromisso da Caixa com a modernidade e eficiência, ressaltando seu papel como agente catalisador de transformações pessoais e sociais. Ele afirmou que a Caixa não pode ir contra as políticas governamentais, pois é contratada para executá-las.

Além disso, assegurou que a instituição estará presente nos desafios enfrentados por estados e cidades, buscando incentivar o desenvolvimento em todas as regiões do país.

“A minha gestão será com e para as pessoas. A diversidade dos empregados e empregadas da empresa é um espelho da sociedade brasileira”, afirmou Vieira, destacando a importância de ações inclusivas e plurais. Ele expressou serenidade e gratidão ao assumir o posto, manifestando o desejo de contribuir para a perenidade da instituição e trabalhar para a qualidade de vida da população.

Com a nomeação de Carlos Antônio Vieira, a Paraíba passa a ter representação nos dois principais bancos estatais do país, com Tarciana Medeiros à frente do Banco do Brasil e Vieira assumindo a presidência da Caixa Econômica Federal.

Com 62 anos e natural de Lagoa de Dentro (PB), Vieira é mestre em Finanças pela Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, com ampla formação em Estratégias Empresariais, Comércio Externo e Finanças. Atualmente, está cursando doutorado pela Management School (IAE) da University of Bordeaux.

• Com informações da Agência Brasil.