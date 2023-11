Leitura rápida: giro de notícias pelo mundo nesta segunda-feira

São Paulo e Rio têm dia mais quente do ano, STF define pena de mais cinco pelo 8/1, questão é anulada no 2º dia do Enem e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

CLIMA

Rio e São Paulo vivem dia mais quente do ano, com sensação térmica de até 50°C. Termômetros chegaram a bater 42,5°C na capital fluminense, paulistanos encararam até 38,5°C.

JUSTIÇA

STF define pena de mais 5, e ataques golpistas do 8 de janeiro já têm 25 condenações. Novas punições variam de 13 anos e 6 meses a 16 anos e 6 meses em regime inicialmente fechado.

ENEM

MEC vai anular questão do Enem repetida de edição de 2010. Pergunta sobre vacinação da gripe A-H1-N1 já havia caído em prova anterior; exame tem exigência de perguntas inéditas.

VIOLÊNCIA

PCC loteia ruas e vende ‘franquias’ de tráfico de drogas em SP. Investigações apontam que pontos são negociados por até R$ 3 milhões e que monopólio da facção acabou com pequenos traficantes.

COTIDIANO

Chacina deixa quatro mortos da mesma família em comunidade quilombola na Bahia. Polícia Civil informou que apura o caso e que a principal linha investigação é uma disputa entre famílias da comunidade.

ARGENTINA

Milei e Massa se chocam por relações com Brasil em último debate na Argentina. Candidatos à Presidência se enfrentam cara a cara antes das eleições do próximo domingo (19).

CELEBRIDADES

Ana Hickmann acusa o marido, Alexandre Correa, de lesão corporal e violência doméstica. Em boletim de ocorrência, ela diz que foi agredida e ameaçada até conseguir chamar a polícia.

MERCADO

Servidores públicos resistem a voltar ao trabalho presencial e vão à Justiça. Na Dataprev, funcionários conseguem liminares para manter home office.

MERCADO

Americanas apresenta balanço de 2022 nesta segunda, 10 meses após fraude contábil. Contas de 2021 também foram revistas depois que empresa assumiu ter inflado resultados, o que deixou rombo de R$ 25,3 bilhões.

ESPORTE

Botafogo e Bragantino empatam, e Palmeiras é o líder do Brasileiro. Equipe carioca conseguiu virada ainda no primeiro tempo, mas levou gol de empate nos acréscimos.

ILUSTRADA

RBD invoca criança interior e canta todos os seus hits em show apoteótico em SP. Banda se apresenta na capital paulista após 15 anos com estádio do Morumbi lotado e leva fãs brasileiros às lágrimas.

LIVROS

Leandro Karnal quer derrubar a ideia de que preconceitos são naturais. Escritor mergulha na história e nos fundamentos das discriminações em livro coescrito por Luiz Estevam.

JORNALISMO

Parceria entre Folha e Google Arts & Culture disponibiliza milhares de fotos históricas. De retratos icônicos de Pelé e Ayrton Senna às Diretas Já, acervo ilustra toda a trajetória do Brasil pelas lentes do fotojornalismo.

*Folhapress