Manchetes dos principais jornais nacionais deste domingo

O Estado de São Paulo

Na elite da era espacial, Índia ainda sofre com falta de banheiros

Estado de Minas

Derrota e violência

Tribuna do Norte (RN)

Parte dos prefeitos do RN fica contra ICMS de 20%

Folha de S. Paulo

Trabalho feminino invisível vale ao menos 8,5% do PIB

Meia Hora (RJ)

Flu ‘vence’ o Flu por 1 a 1

Correio Braziliense

VOZES NEGRAS NA JUSTIÇA

“O grande desafio das mulheres negras é esperar a pobreza”

O Globo

DOR E ESPERANÇA

O drama de quem, no Brasil, vive à espera de notícias de parentes no meiio da guerra

A Tarde (BA)

Novembro negro: camihos abertos na Bahia

Diário do Nordeste (CE)

Fortaleza do furuto com o uso da Inteligência Artificial

Jornal do Commercio (PE)

Israel rejeita apelo por cessar-fogo e promete ‘força total’

O Dia (RJ)

ATENÇÃO

Confira dicas para não cair em ciladas no Black Friday

Correio do Povo (RS)

COP28 em clima extremo