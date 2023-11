Saiba os destaques desta sexta-feira no país e no mundo

Milícia se expande no Rio com apoio de parte da classe política, desmatamento na Amazônia fica abaixo de 10 mil km² pela 1ª vez desde 2018, Israel diz que brasileiros vão deixar Gaza e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

RIO DE JANEIRO

Milícia cresce no Rio com apoio de políticos como Bolsonaro e ex-ministra de Lula. Apontados como chefes de facções milicianas fizeram parte de governos e partidos políticos.

AMBIENTE

Desmatamento na Amazônia fica abaixo de 10 mil km² pela primeira vez desde 2018. Dados oficiais do Inpe mostram queda sob Lula, de 22,3% de agosto de 2022 a julho de 2023, na comparação com o período anterior.

JUSTIÇA

PGR pede derrubada de decisão que pode anular casos sobre 8/1 e PCC. Órgão diz que ‘não há fundamento razoável’ para se considerar ilícitos relatórios do Coaf solicitados por autoridades.

JUSTIÇA

STF tem 3 votos para corrigir FGTS pela poupança, e governo consegue adiar análise. Ministros decidem se correção, hoje em 3% ao ano mais TR, é constitucional ou não; custo preocupa gestão Lula.

PETROBRAS

Lucro da Petrobras cai 42% no trimestre para R$ 26,6 bilhões. Queda em relação ao mesmo período do ano anterior reflete menores preços de petróleo e derivados.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel diz que brasileiros poderão deixar Gaza nesta sexta. Em meio a tensão política e fechamento de fronteira, grupo de 34 pessoas se prepara para ir ao Egito.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

PF repudia declaração do gabinete de premiê de Israel sobre ação relacionada ao Hezbollah. Corporação afirma em nota que manifestações dessa natureza violam boas práticas da cooperação internacional.

UNIÃO EUROPEIA

Presidente de Portugal anuncia dissolução do Parlamento e convoca novas eleições. Decisão acontece após renúncia de premiê em escândalo de corrupção: população vai às urnas em 10 de março.

JUSTIÇA

Caso Evandro: Justiça anula condenações mais de 30 anos após sumiço de menino. Desembargadores do Paraná absolvem Beatriz Abagge, Davi Soares, Osvaldo Marcineiro e Vicente Ferreira, após áudios indicarem que eles foram torturados para confessar crime.

REFORMA TRIBUTÁRIA

O que muda na Netflix, no IPTU e no IPVA de jatinhos com a reforma tributária. Para o consumidor, eventual aumento do streaming pode ser compensado pela queda no preço da internet.

COTIDIANO

Motorista e passageiros descem de ônibus e salvam mulher de tentativa de estupro em SP. Suspeito foi identificado e intimado a prestar depoimento; ele será submetido a reconhecimento pessoal.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Cirurgiões americanos anunciam primeiro transplante de olho do mundo. Anúncio foi feito seis meses após a cirurgia; no período, órgão mostrou sinais importantes de saúde.

CORPO

Ramon Dino fala sobre fama, crescimento do fisiculturismo e anabolizante: ‘Infelizmente, a gente tem que fazer uso’. Vice-campeão do Mr. Olympia conta seus planos para o futuro e reafirma seu orgulho do Acre.

*Folhapress