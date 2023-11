Revelação: Gugu negociava retorno ao SBT antes de morrer em acidente

Gugu Liberato negociava o retorno ao SBT antes de morrer em um acidente doméstico em sua casa, aos 60 anos, em 2019. A revelação foi feita pelo diretor Vildomar Batista, que trabalhou com o apresentador na Record.

Batista contou que soube desse desejo do Gugu por meio do irmão dele, Amandio Liberato, durante o velório do apresentador. As declarações foram em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

“É uma história que eu ouvi da boca do Amandio, irmão do Gugu, no banheiro da Assembleia [Legislativa de São Paulo]. Eu encontro o João [Augusto], filho do Gugu, ali no banheiro, dou um abraço nele e digo ao João a importância do pai dele para a minha vida profissional, o quanto eu o admirava e o quanto ele deveria sentir orgulho do pai dele”, contou.

“E quando abre a porta do banheiro, sai o Amandio, irmão e empresário do Gugu, um cara que tinha a gestão de muitos negócios do Gugu. O Amandio vira para mim e fala: ‘Cara, vou te contar uma história que eu acho que você não sabia. Você sabia que o Gugu estava acertando a volta pro SBT?”, continuou.

Vildomar explicou a Amandio que não sabia dessa negociação. “Ele me falou que o Gugu estava acertando a volta pro SBT, quando ele voltasse da viagem [para os Estados Unidos], ele ia dar continuidade no processo de negociação com o SBT”.

Segundo o diretor, Amandio também disse que Gugu planejava levá-lo para trabalhar com ele no SBT. “A televisão perdeu um grande talento, e eu perdi a chance de voltar a dirigir o Gugu”, falou.

Vildomar Batista dirigiu Gugu Liberato no “Programa do Gugu”, que foi ao ar entre 2015 e 2017 na Record.

*uol/folhapress