Manchetes dos principais jornais nacionais nesta sexta-feira

O Globo (RJ)

Desmate na Amazônia cai 22% em um ano, aponta Inpe

O Dia (RJ)

FGTS: Correção pode ser igual à da poupança a partir de 2025

Folha de S.Paulo

Desmate na Amazônia cai 22,3% em um ano

O Estado de S. Paulo

Desmate na Amazônia cai 22% em um ano, mas segue elevado

Valor Econômico (SP)

Grandes bancos crescem 1,4% e lucram R$ 25,2 bi no 3º trimestre

Correio Braziliense

Para evitar prejuízo, BRB volta a vender consignados

Estado de Minas

Acordo para preservar as águas da Grande BH

Zero Hora (RS)

Barroso propõe corrigir o FGTS pela poupança a partir de 2025

Diário de Pernambuco

Estado lança plano para evitar incidentes com tubarões

Jornal do Commercio (PE)

Operação da PF volta a estremecer relação do governo Lula com Israel

A Tarde (BA)

Congresso libera R$ 15,2 bi para estados e municípios

Diário do Nordeste (CE)

Passe livre estudantil em Fortaleza começa a valer na segunda