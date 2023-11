Notícias que movimentam o Brasil nesta quinta-feira

Reforma tributária é aprovada no Senado, PF aponta elo criminoso entre ministro e empresário, Egito fecha fronteira com Gaza e outras notícias para começar esta quinta-feira (9).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Senado aprova reforma tributária; texto volta à Câmara e expectativa é de promulgação neste ano. Casa dá aval a texto em 1º e 2º turnos, e governo espera análise acelerada de deputados.

GOVERNO LULA

Mensagens mostram relação criminosa entre ministro de Lula e empresário, diz PF. Juscelino Filho [foto] é suspeito de elo ilegal com dono de empreiteira investigada por desvios da Codevasf; defesa nega irregularidades.

STF

Perícia da PF contradiz Moraes sobre presença de réu do 8/1 em QG do Exército. Argumento foi usado por ministro em decisão por condenação a 17 anos de prisão; julgamento será reiniciado.

JUSTIÇA

Juiz que assinou soltura de Lula e auxiliou Gilmar deve assumir vara da Lava Jato. Com transferência de Eduardo Appio, Danilo Pereira Júnior pode ficar à frente dos julgamentos dos processos da operação; nome ainda precisa ser referendado pelo TRF-4.

JUSTIÇA

STF rejeita exigência de separação judicial para divórcio. Entendimento foi unânime, mas parte dos ministros votou para que casal ainda pudesse apenas se separar.

ENEM

86% das questões do Enem criticado pela direita foram feitas sob Bolsonaro. Presidente do Inep disse na Câmara que exame não demoniza o agronegócio, como acusam ruralistas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

PF prende 2 suspeitos de ligação com Hezbollah no Brasil por planos de ataque a judeus. Outros 2 homens que estariam no Líbano são adicionados à lista de foragidos da Interpol; todos os acusados são brasileiros.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Egito fecha fronteira com Gaza após Hamas esconder terroristas em ambulâncias. Incidente voltou a suspender saída de estrangeiros por Rafah; brasileiros seguiam retidos.

FILMES

Greve de atores chega ao fim em Hollywood após 118 dias de filmes e séries congelados. Paralisação deixa perdas bilionárias e se encerra depois de o sindicato dos roteiristas dos EUA também chegar a acordo.

PLANETA EM TRANSE

Outubro tem calor recorde, e 2023 deve ser o mais quente em 125 mil anos, diz observatório europeu. Após quatro meses com altas de temperatura históricas, cientistas afirmam que outubro foi excepcionalmente quente.

COTIDIANO

Governo de SC manda recolher livros de escolas públicas. Lista inclui obras de Stephen King e ‘Laranja Mecânica’; gestão Mello (PL) diz que medida adequar acesso por diferentes faixas etárias da rede.

JUSTIÇA

Justiça condena Neto e Band a pagar R$ 500 mil para Jorge Sampaoli [foto] por acusação de racismo. TJ-SP entendeu que relato sobre casos de preconceito na época em que técnico argentino dirigiu o Santos não se comprovaram; sentença cabe recurso.

CELEBRIDADES

‘Não queremos manchar o nome dela’, diz marido de Ana Hickmann sobre dívidas com banco. Entenda motivos da briga judicial entre instituição financeira e empresa de Alexandre Correa e da apresentadora.

TELEVISÃO

Prêmio Multishow vai mal em estreia na TV aberta e derruba audiência da Globo em 23%. Festival musical teve índices ruins mesmo em noite de recordes para a emissora com novelas.

ALIMENTAÇÃO

Carboidrato em pouca quantidade pode elevar risco de morte, diz estudo. Pesquisadores alertam para perigo de dietas restritivas a longo prazo e afirmam que é importante balancear a alimentação.

*Folhapress