Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

Paraibano suspeito de golpe do Pix foi alvo de busca e apreensão

O Globo (RJ)

Reforma tributária avança no Senado com concessões a futebol, taxistas e conta do gás

O Dia (RJ)

Avenida Brasil: Seletiva tem mais de 34 mil multas aplicadas em um mês

Folha de S.Paulo

Chefe da Enel nega omissão em apagão e cita ‘vento absurdo’

O Estado de S. Paulo

Reforma tributária avança no Senado com novas concessões

Valor Econômico (SP)

Comissão do Senado aprova texto da reforma tributária, incorporando novas exceções

Correio Braziliense

Plenário do Senado votará reforma com cashback e exceções

Estado de Minas

Medo e violência em postos de saúde

Zero Hora (RS)

Reforma tributária é aprovada pela CCJ e chega ao plenário do Senado

Diário de Pernambuco

Polo automotivo de Goiana mais perto de assegurar incentivos

Jornal do Commercio (PE)

Reforma tributária avança com garantia de incentivos fiscais para Pernambuco

A Tarde (BA)

Bahia tem mais de R$ 1 bi para ciência e tecnologia

Diário do Nordeste (CE)

TRE-CE mantém cassação de deputados do PL