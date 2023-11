Leia o resumo das principais notícias pelo Brasil

Desdobramentos do apagão em São Paulo, avanço da reforma tributária no Senado, julgamento suspenso de um réu do 8/1 e outras notícias para começar esta quarta-feira (8).

ELEIÇÕES 2024

Apagão em SP une rivais de olho em 2024 e gera reação de Nunes. Prefeito vira alvo de Boulos, Kim e Salles por tropeços na crise elétrica e proposta desastrada de criar taxa.

COTIDIANO

Multa da Enel pela demora em ligar luz pode chegar a R$ 370 milhões. Valor equivale a 2% da receita anual operacional da empresa; especialistas afirmam que penalidade máxima é rara.

JUSTIÇA

Réu do 8/1 aponta erro de Moraes, nega atuação em QG e ‘zera’ votos contra ele no STF. Julgamento será reiniciado no plenário virtual; votos já depositados são anulados.

POLÍTICA

Moraes manda soltar cantora gospel presa por participação em atos golpistas. Fernanda Ôliver terá que usar tornozeleira eletrônica e não pode utilizar redes sociais.

ECONOMIA

Reforma tributária é aprovada em comissão do Senado e avança para o plenário. Relator negociou novas concessões para aumentar apoio político; previsão é concluir votação nesta quarta.

JUSTIÇA

TJ-SP faz eleição ‘caixa-preta’, prioriza benefícios a juízes e ignora acesso à Justiça. Tribunal paulista terá cofres mais gordos na próxima gestão depois da aprovação de aumento da taxa judiciária estadual.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel fecha cerco sobre centros nervosos do Hamas em Gaza. Correndo contra o tempo, Netanyahu busca primeiro troféu para exibir na guerra contra terroristas.

UNIÃO EUROPEIA

Alemanha endurece regras contra entrada de imigrantes. Premiê define normas que facilitam deportação; medida é vista como forma de conter voto na extrema direita.

PORTUGAL

Premiê de Portugal renuncia após escândalo de corrupção no setor de energia. António Costa e membros de seu governo são suspeitos de irregularidades em projetos de lítio e hidrogênio verde.

PORTUGAL

Brasileira é xingada em ataque xenófobo em aeroporto de Portugal. Imagens feitas pela vítima mostram mulher chamando-a de ‘porca’ e dizendo para ‘voltar à sua terra’.

SÃO PAULO

Usuários de drogas migram da cracolândia para proximidade de Paulista e Roosevelt. Concentração de dependentes químicos tem aumentado em túneis do centro da capital paulista.

JUSTIÇA

Homem que agrediu irmã de Zanin é denunciado por lesão corporal e maus-tratos a animais. Agressão contra advogada e cachorros dela ocorreu no dia 16 de outubro em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

INTERNET

Após lipoaspiração, influenciadora Luana Andrade morre aos 29 anos. Hospital informa que ela teve complicação durante procedimento e cirurgia foi interrompida; Luana é conhecida por participar do reality show Power Couple 6.

CELEBRIDADES

Casa de Bruna Biancardi é invadida e pais da influenciadora são amarrados. Noiva de Neymar e filha não estavam no local; objetos de valor foram levados.

*Folhapress