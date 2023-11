Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro detalhou o ´gabinete do ódio´

O ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid detalhou, em seu acordo de delação premiada, como funcionava o “gabinete do ódio” do governo Jair Bolsonaro (PL).

Na delação, segundo o jornal O Globo, Cid detalhou o papel que cada ex-assessor de Bolsonaro, do Palácio do Planalto, que atuava direta ou indiretamente na estratégia de comunicação digital, envolvendo a disseminação de notícias falsas e ataques a desafetos do ex-presidente.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

