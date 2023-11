Presidente do MDB de João Pessoa apresenta nome para disputar a PMJP

O presidente do MDB de João Pessoa, vereador Mikika Leitão reuniu seu agrupamento político para apresentar uma candidatura própria do seu partido nas eleições do próximo ano. O nome sugerido foi do ex- vereador, Neto Franca, muito embora a sugestão não tenha sido confirmada pelo presidente estadual da legenda, senador Venezianio Vital do Rêgo.

Para o vereador é importante manter o partido em movimento e que vai conversar com o senador ainda neste final de semana.

“Eu não sei se tem as bênçãos de Veneziano, mas vamos saber e eu tinha dito até a Neto Franca e ao vereador Coronel Sobreira, que a gente tem que saber qual o caminho do partido já que nós somos da base do prefeito”, disse.

Mikika disse não saber se ainda é muito cedo para tomar alguma caminho porque na política quando se tem tempo, ganha-se tempo para tomar as decisões, mas que os vereadores querem saber qual o projeto político do MDB para João Pessoa; se é apolar a reeleição de Cícero Lucena, se terá candidatura própria, ou vai apoiar outro candidato se porventura, quiser o senador Veneziano Vital do Rêgo”,atestou.

Contudo,Mikika disse apoiar a reeleição de Cícero Lucena, mas se o partido decidir pela candidatura própria e como é partidarista apoiará as decisões do MDB. “Eu sou um homem de partido. Sempre fui do MDB e não será hoje, que deixarei a legenda. Eu tenho que escutar o presidente Veneziano, mas também temos que ser ouvidos”, completou.

